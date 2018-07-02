Seyahat Kupası: Brezilya vs Meksika

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Hazır Dünya Kupası ikinci turunda Meksika ve Brezilya’nın maçı gündem olmuşken bu ülkelere bir seyahat planı düşünen varsa, biraz yardımcı olalım.

MEKSİKA'YI İSTİYORSANIZ GÜVENLİĞİNİZİ MUTLAKA DÜŞÜNÜN

Cinayet, adam kaçırma, araba hırsızlığı ve soygun gibi şiddet içerikli bir tatili göze alıyorsan, Meksika orada. Latin müzik eşliğinde samba yapıp, mısır patlatıp maç izleyen bir Brezilya planı için ise kaybettiğin vakte yazık. Brezilya'nın 'muhteşem şehri' Rio’yu kimse iki kez yaşayamaz. Rio eğer bir insan olsaydı, muhtemelen çılgın bir imparator olurdu.

SEN MÜTHİŞ BİR AYRINTISIN: RİO

Altın kumsallar ve yemyeşil dağları, samba dolu gece hayatı ve muhteşem futbol maçlarıyla: Rio’dasınız. Corcovado'nun 710 metrelik tepesinden bakıldığında Rio'nun neden Cidade Maravilhosa (Muhteşem şehir) diye anıldığını göreceksiniz. Buraya Tijuca yağmur ormanlarında yürüyüş yapmak, göl ve plajlar boyunca bisiklet sürmek, Baia de Guanabara'ya yelken açmak ve dünyanın en nefes kesici kentlerinden birinde sörf, kaya tırmanışı ve kayarak süzülerek gezmek için geldiniz. Her şeyden önce şehirde bulaşıcı bir ritim var. Otomatik dans ettiriyor! Dans demişken, Rio parti yapmayı iyi biliyor. Siz de Rio karnavallarını iyi bilirsiniz. Ancak Rio'nun dans etmek veya eğlenmek için başka birçok vesilesi var: futbol maçından sonra kutlamalar, koyda tekne eğlenceleri, Festas Juninas büyük festivalleri gibi…

FUTBOL, İSA HEYKELİ VE SAMBA

Ünlü simgeleri, (Mesih İsa Kurtarıcısı, Dois Irmaos ve Pedra da Gávea Dağları) futbolcuları, kaykaycıları ve tutkulu futbol fanatikleri Rio klişelerini çekerken, daha fazla müzik sesi ve dans Rio’yu tamamlıyor.

Rio'nun restoranları hayal kırıklığına uğratabilir ama biraz şehir dışına çıkarak çok daha leziz seçenekler bulabilirsiniz. Yemek demişken şehirde birçok meyve suyu barlarından birinde muz ve granola ile karıştırılmış açai meyvesini mutlaka deneyin.

Yarımadanın askeri bir üs tarafından kontrol edildiği için olağandışı derecede düşük bir suç tehdidi var ama Meksika’nın şiddet namının yanında devede kulak.

ÖLÜMLERDEN ÖLÜM BEĞENEN ÜLKE: MEKSİKA

Azteklerin topraklarına gelme fikri neden tehlikeli? Aztek döneminde yılda ortalama 50.000 kişi tanrılara kurban ediliyordu; ölüm bu ülkede hobi haline gelmiş olmalı. Boğasından ölen mi dersin, uyuştucudan kesen mi dersin… Keşke Meksika’da da en az Brezilya’daki kadar müzik sesi duyabilsek. Bu ülkede müzik sesinden ziyade silah sesi duyulur. Abartmayacağım ama bazı ülkelerin Meksika’ya can güvenliğinden dolayı seyahat yasağı bile var. Sokak suçunun varlığına, soygun, saldırı ve araç kaçırma gibi daha ciddi şiddet olaylarına karşı uyanık olun. Meksika'nın bazı bölgelerinde, suçlu gruplar arasında uyuşturucuya bağlı şiddete yakalanmaktan kaçınmak için özellikle dikkatli olmalısınız.

BİRAZ DA ABARTILIYOR

Bazen turistlerin güvenliği konusundaki tartışmalar saçma sapan yerlere sürüklenebilir. Yine de bu, Meksika seyahati için oldukça caydırıcı bir neden.

İYİ Kİ YEMEKLERİ VAR

Ülkede insanlar eşkıyalık yapmadıkları zaman yemek yiyorlar galiba; öyle ki dünyanın en kilolu insan grafiğinde başı çekiyorlar. Üşengeçlikleri dillere destan; neden bu kadar kilolular anlamak zor değil. Meksikalı için acı sos vazgeçilmezdir. Meyveyi bile acı sosla yiyebilirler. Domatesin anavatanı olması, her şeye sos yapma düşüncesi getirmiş olsa gerek. Biz de en az onlar kadar seviyoruz bu ülkenin yemeklerini. Birçok restoranda Meksika mutfağı görmek mümkün; yemekler acı ama çok lezzetli.

MEKSİKO ÜLKE İMAJINI KURTARIYOR

Meksiko City, bu tehlikeli ülkenin korku imajını biraz da olsa kurtarıyor. Yenilenmiş kamusal alanlar hayata geri dönüyor ve kültürel bir rönesans gelişiyor. Hepsinden önemlisi, büyük ölçüde uyuşturucu savaşından uzaklaşmayı yöneterek, ülkenin başkenti güvenli bir sığınak olmaya devam ediyor.

TEXCOCO GÖLÜ’NDE TEKNE GEZİSİ

Aztek mirası Mexico City, muhtemelen ne aradığınızı biliyorsanız gitmek için çok nedeniniz olabilir. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Xochimilco, Texcoco Gölü’nde bir trajinera (düz dipli tekne) gezi Mexico City'de yapılacak en iyi şeylerden biri.

(Xochimilco)

ŞEHRİN KARACİĞERİ: CHAPULTEPEC

Chapultepec Parkı, halk arasında yaygın olarak "Bosque de Chapultepec" adıyla bilinen 686 hektarlık dev bir mekan, Batı Yarımkürenin en büyük kent parkı; bir nevi Meksiko’nun karaciğeri. Quintana Roo Eyaletinde Yucatan Yarımadası'nın Karayip kıyısında sular altında kalan mağaralar sistemi Dos Ojos’da dalış yapmak şehrin altını ayrı bir güzelleştiriyor.

(Chapultepec Parkı)

ÇETELER VAR DEDİKODUSU

Meksika’nın diğer şehirlerine göre daha bir metropol yaşamı olan başkent Meksiko’da işinizi garantiye almakta fayda var. Mexico City'nin en büyük pazarı olan La Merced'in çetelerin kontrol ettiği söylentileri var ama adı çıkmış dokuza olmasın. Şehir güvenli, bariz bir tehdit yok fakat her zaman güvenlik konusunda bir risk var.

SİZ TRAFİK GÖRMEMİŞSİNİZ

Mexico City, dünyadaki en kötü trafik sıkışıklığına sahip. İstanbul trafiğini mumla arayacağınız cinsten. Nüfus 130 milyon ve bu adamlar araba üretimi konusunda iyiler; trafiği siz hayal edin.

Elbette bu ülkelerin ikisi de görülmeye değer müthiş birer hazine. Güvenli bir seyahat planı,hem size hem de gezinize sahip çıkabilir. Bizim seyahat kupamız Brezilya'ya gidiyor. Meksika'da doğru zaman ve doğru yerdeyseniz, size oldukça iddialı, eşsiz bir Latin seyahati sunabilir.