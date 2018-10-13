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Seyahatname eserindeki yapıları bulmaya çalışıyorlar

Bitlis Kalesi'nde bu yıl gerçekleştirilen kazılarda Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen yapılar, Osmanlı ve Bizans dönemine ait çok sayıda sikke, seramik, kap ve mimari dokular ortaya çıkarıldı.

AA | 13.10.2018 - 12:13..
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Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek başkanlığında, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Şen'in bilimsel danışmanlığında yürütülen kazıların bu yılki bölümü tamamlandı.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te kaya blokların üzerine kurulan ve tüm ihtişamıyla günümüze ulaşan Bitlis Kalesi'nde birçok medeniyetin izlerine rastlandı.

Seyahatname eserindeki yapıları bulmaya çalışıyorlar

"VERİLER ÇALIŞMALARIMIZA IŞIK TUTUYOR"

Kazı Başkanı Mikail Ercek, "Kaynaklarda belirtilen yapılara ilişkin kazı ekibimizin araştırmaları devam ediyor. Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde geçen mimari yapılara ulaşmak için ekibimiz ciddi çalışma sergiliyor. Bu veriler çalışmalarımıza ışık tutuyor. Bu yıl ki kazıda ekibimiz çok güzel mimari dokular ortaya çıkardı. Bu mimari dokuların yanı sıra günlük kullanım kapları, seramik parçaları ve farklı dönemlere ait sikkeler elde edildi. Çok hassas çalışan kazı ekibimiz, bu verileri değerlendirerek ortaya çıkarılan bazı yapıları kolaylıkla yorumlayabiliyor" dedi.

Seyahatname eserindeki yapıları bulmaya çalışıyorlar

"HELENİSTİK DÖNEMİ DE ORTAYA ÇIKARTABİLRİZ"

Mikail Ercek, "Bu yapıların altında da farklı dönemlere ait mimari dokular var. Bu yapıların öncesi de söz konusu. Üstyapı mimarisini belgeleyip kaldırmadan altyapı katlarına inmek mümkün değil. Ekibimiz üstyapı mimarisini belgeledikten sonra belli noktalarda sondaj kazıları yaparak alttaki mimari dokuya ulaşmaya çalışacaktır. Bizans dönemi veya öncesi hatta kaynaklarda kalenin ilk defa Helenistik dönemde yapıldığı belirtiliyor. Çalışmalarla belki Helenistik dönemi de ortaya çıkartabiliriz" diye konuştu.

Seyahatname eserindeki yapıları bulmaya çalışıyorlar

Seyahatname eserindeki yapıları bulmaya çalışıyorlar

Seyahatname eserindeki yapıları bulmaya çalışıyorlar


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