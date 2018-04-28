Seyahatseverlere özel 10 kitap önerisi

“Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?” diye duyduk çocukluğumuzdan bu yana. İnsan zamanla anlıyor ki, neyi seviyorsan fırsat buldukça hepsini bir arada yapmalı. İşte bu sebepten bu soruyu "gezen" ya da "okuyan" diye cevaplamamıza gerek yok belki de. "Gezerken okumayı ihmal etmeyen bilir" diye de cevaplanabilir çünkü.

Öte yandan istediğimiz her an seyahate çıkma imkanı bulmak da mümkün değil tabii. İşte bu zamanlarda da kitaplar var; hayal gücümüz var. Sizler için 10 kitap seçtik. Seyahat etmeyi seviyorsanız bu kitapları mutlaka okumalısınız. Siz de okuduklarınızı paylaşabilirsiniz bizlerle...

1- SEYAHATNAME

Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden "şefaat" dileyecek yerde "seyahat" diller ve zihninde büyüttüğü uzak ülke hikayelerinin de etkisiyle yollara düşer. Artık bizlere anlatamayacağı son ve büyük yolculuğa çıkana kadar 54 yıl boyunca önce "piyadece serseri" bütün İstanbul'u, daha sonra da "abd-i hakir Evliya-yi fakir" olarak Osmanlı ülkesini gezer.

Seyahatname

Evliya Çelebi

Kabalcı Yay.

S.: 828

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2 - YE DUA ET SEV

Elizabeth Gilbert, içindeki boşluğu doldurmanın peşine düştüğü bir yolculuğa çıkarak haz, dinsel inanç ve dengenin arayışına girer. Gilbert, Roma'da yakışıklı bir İtalyan'dan İtalyanca öğrenecek, on beş kilo alacaktır; Hindistan'da ruhunu aydınlatacak ve kendini Tanrı'ya adayacaktır ve Endonezya'nın Bali Adası'nda dişleri olmayan bir şifacıdan, huzurun yeni bir tanımını öğrenecektir. Mutluluk yavaş yavaş onu sarmalamaktadır.

Ye Dua Et Sev

Elizabeth Gilbert

Çev.: Gamze Bulut - Zeynep Kumruluoğlu

Pegasus Yay. ,

S.: 384

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3 - SİMYACI

Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir "nasihatnâme"; "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 166

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4 - YOLDA

Jack Kerouac, bir döneme damga vuran Yolda'da kendi hikâyesini anlatıyor. Sansürsüz, yalansız, olduğu gibi. Belge niteliğinde bir roman, aynı zamanda bir şarkı bu belki de; özgürlüğün, arayışın, dostluğun, kayıp babaların ve küskün oğulların, onulmaz yaşam hasretinin şarkısı.

Yolda

Jack Kerouac

Çev.: Avi Pardo

Siren Yay.

S.: 360

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5 - SEKSEN GÜNDE DEVRİ ÂLEM

Phileas Fogg, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği zengin ve kibar bir İngiliz beyefendisidir. Son derece düzenli bir hayat sürmesiyle ünlüdür. Bir gün, üyesi olduğu “Londra Bilim Kulübü”nde, gerçekleştirilmesi imkânsız gibi görünen bir konuda, servetini ortaya koyarak iddiaya girer: Hiçbir hazırlık ve plan yapmadan dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır.

Seksen Günde Devri Âlem

Jules Verne

Fark Çocuk Yay.

S.: 103

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6 - GÜNDEN KALANLAR

Bir roman düşünün ki asıl anlattığı, tek bir satırında dahi geçmeyen duygular, umutlar, hayal kırıklıkları, özlemler olsun. Kazuo Ishiguro'nun benzersiz tarzını en iyi ortaya koyduğu eserlerinden biri olan Günden Kalanlar böyle bir roman...

Günden Kalanlar

Kazuo Ishiguro

Çev.: Şebnem Susam - Saraeva

Yapı Kredi Yay.

S.: 208

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7 - SEYAHAT SANATI

Alain de Botton, seyahati tatil ya da iş rutininin gerektirdiği bir aracı değil, ruhu dinlendiren ve iyileştiren bir etkinlik olarak görüyor. Seyahat Sanatı, isterseniz trende, otobüste ya da uçakta kilometreler aşarken, isterseniz de koltuğunuzdan kalkmadan kahvenizi yudumlarken okuyabileceğiniz bir kitap.

Seyahat Sanatı

Alain de Botton

Çev.: Ahu Sıla Bayer

Sel Yay.

S.: 259

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8 - BİR DİNOZORUN GEZİLERİ

'Bir Dinozorun Gezileri' ile yeryüzünde keyifli ve uygar bir yolculuk yapacaksınız. 'Dinozorca' yani az parayla, tadını çıkarmayı ve insanları tanımayı hedefleyerek yapılmış bu gezileri gülümseyerek okuyacak, okurken düşünecek, yeryüzünü ve kendinizi tanıyıp öğrenecek, seveceksiniz.

Bir Dinozorun Gezileri

Mina Urgan

Yapı Kredi Yay.

S.: :282

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9 - MİNİK GEZGİN - YOLDA BÜYÜMEK

Sarıhan Ailesi, büyük bir cesaretle atıldıkları maceralı serüven sırasında, anne sütünden yeni kesilmiş, henüz emzik ve bez kullanan 22 aylık oğullarının ağzından anlatıkları bu maceralı yolculuğun satır aralarında fısıldanan ebeveynlik sırları, ebeveynler için bir kaldıraç noktası ve "Bizim bebeğimiz uyumuyor, yemiyor, yerinde durmuyor" diye yakınanlara cevap olacak.

Minik Gezgin - Yolda Büyümek

İnci Sarıhan, Soner Sarıhan

Esen Kitap

S.: 192

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10 - SIRT ÇANTASI HAZIRLAMA

Bu kitapla bir seyahate çıkarken yapılması gerekenleri öğrenecek; yapmak istediklerinizi ucuz ve rahat bir yoldan çözmeyi öğreneceksiniz.

Sırt Çantası Hazırlama

Cliff Jacobson

Bilge Kültür Sanat Yay.

S.: 58

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Damla Karakuş

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