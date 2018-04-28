Seyahatseverlere özel 10 kitap önerisi

“Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?” diye duyduk çocukluğumuzdan bu yana. İnsan zamanla anlıyor ki, neyi seviyorsan fırsat buldukça hepsini bir arada yapmalı. İşte bu sebepten bu soruyu "gezen" ya da "okuyan" diye cevaplamamıza gerek yok belki de. "Gezerken okumayı ihmal etmeyen bilir" diye de cevaplanabilir çünkü.
Öte yandan istediğimiz her an seyahate çıkma imkanı bulmak da mümkün değil tabii. İşte bu zamanlarda da kitaplar var; hayal gücümüz var. Sizler için 10 kitap seçtik. Seyahat etmeyi seviyorsanız bu kitapları mutlaka okumalısınız. Siz de okuduklarınızı paylaşabilirsiniz bizlerle...
1- SEYAHATNAME
Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden "şefaat" dileyecek yerde "seyahat" diller ve zihninde büyüttüğü uzak ülke hikayelerinin de etkisiyle yollara düşer. Artık bizlere anlatamayacağı son ve büyük yolculuğa çıkana kadar 54 yıl boyunca önce "piyadece serseri" bütün İstanbul'u, daha sonra da "abd-i hakir Evliya-yi fakir" olarak Osmanlı ülkesini gezer.
Seyahatname
Evliya Çelebi
Kabalcı Yay.
S.: 828
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2 - YE DUA ET SEV
Elizabeth Gilbert, içindeki boşluğu doldurmanın peşine düştüğü bir yolculuğa çıkarak haz, dinsel inanç ve dengenin arayışına girer. Gilbert, Roma'da yakışıklı bir İtalyan'dan İtalyanca öğrenecek, on beş kilo alacaktır; Hindistan'da ruhunu aydınlatacak ve kendini Tanrı'ya adayacaktır ve Endonezya'nın Bali Adası'nda dişleri olmayan bir şifacıdan, huzurun yeni bir tanımını öğrenecektir. Mutluluk yavaş yavaş onu sarmalamaktadır.
Ye Dua Et Sev
Elizabeth Gilbert
Çev.: Gamze Bulut - Zeynep Kumruluoğlu
Pegasus Yay. ,
S.: 384
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3 - SİMYACI
Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir "nasihatnâme"; "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu...
Simyacı
Paulo Coelho
Çev.: Özdemir İnce
Can Yay.
S.: 166
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4 - YOLDA
Jack Kerouac, bir döneme damga vuran Yolda'da kendi hikâyesini anlatıyor. Sansürsüz, yalansız, olduğu gibi. Belge niteliğinde bir roman, aynı zamanda bir şarkı bu belki de; özgürlüğün, arayışın, dostluğun, kayıp babaların ve küskün oğulların, onulmaz yaşam hasretinin şarkısı.
Yolda
Jack Kerouac
Çev.: Avi Pardo
Siren Yay.
S.: 360
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5 - SEKSEN GÜNDE DEVRİ ÂLEM
Phileas Fogg, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği zengin ve kibar bir İngiliz beyefendisidir. Son derece düzenli bir hayat sürmesiyle ünlüdür. Bir gün, üyesi olduğu “Londra Bilim Kulübü”nde, gerçekleştirilmesi imkânsız gibi görünen bir konuda, servetini ortaya koyarak iddiaya girer: Hiçbir hazırlık ve plan yapmadan dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır.
Seksen Günde Devri Âlem
Jules Verne
Fark Çocuk Yay.
S.: 103
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6 - GÜNDEN KALANLAR
Bir roman düşünün ki asıl anlattığı, tek bir satırında dahi geçmeyen duygular, umutlar, hayal kırıklıkları, özlemler olsun. Kazuo Ishiguro'nun benzersiz tarzını en iyi ortaya koyduğu eserlerinden biri olan Günden Kalanlar böyle bir roman...
Günden Kalanlar
Kazuo Ishiguro
Çev.: Şebnem Susam - Saraeva
Yapı Kredi Yay.
S.: 208
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7 - SEYAHAT SANATI
Alain de Botton, seyahati tatil ya da iş rutininin gerektirdiği bir aracı değil, ruhu dinlendiren ve iyileştiren bir etkinlik olarak görüyor. Seyahat Sanatı, isterseniz trende, otobüste ya da uçakta kilometreler aşarken, isterseniz de koltuğunuzdan kalkmadan kahvenizi yudumlarken okuyabileceğiniz bir kitap.
Seyahat Sanatı
Alain de Botton
Çev.: Ahu Sıla Bayer
Sel Yay.
S.: 259
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8 - BİR DİNOZORUN GEZİLERİ
'Bir Dinozorun Gezileri' ile yeryüzünde keyifli ve uygar bir yolculuk yapacaksınız. 'Dinozorca' yani az parayla, tadını çıkarmayı ve insanları tanımayı hedefleyerek yapılmış bu gezileri gülümseyerek okuyacak, okurken düşünecek, yeryüzünü ve kendinizi tanıyıp öğrenecek, seveceksiniz.
Bir Dinozorun Gezileri
Mina Urgan
Yapı Kredi Yay.
S.: :282
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9 - MİNİK GEZGİN - YOLDA BÜYÜMEK
Sarıhan Ailesi, büyük bir cesaretle atıldıkları maceralı serüven sırasında, anne sütünden yeni kesilmiş, henüz emzik ve bez kullanan 22 aylık oğullarının ağzından anlatıkları bu maceralı yolculuğun satır aralarında fısıldanan ebeveynlik sırları, ebeveynler için bir kaldıraç noktası ve "Bizim bebeğimiz uyumuyor, yemiyor, yerinde durmuyor" diye yakınanlara cevap olacak.
Minik Gezgin - Yolda Büyümek
İnci Sarıhan, Soner Sarıhan
Esen Kitap
S.: 192
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10 - SIRT ÇANTASI HAZIRLAMA
Bu kitapla bir seyahate çıkarken yapılması gerekenleri öğrenecek; yapmak istediklerinizi ucuz ve rahat bir yoldan çözmeyi öğreneceksiniz.
Sırt Çantası Hazırlama
Cliff Jacobson
Bilge Kültür Sanat Yay.
S.: 58
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Damla Karakuş