Seyahatte bavulunuzu kaybettiğinizde yapmanız gerekenler

ENSONHABER.com/Cansu Küfeli

Uçak yolculuklarınız sırasında bagaj kayıtlarınız, artık eski dönemlere nazaran çok daha iyi bir şekilde alınsa da, bu durum eşya kayıplarınıza, bagaj ve uçuş yanlışlıklarının yapılmasına engel olamıyor. Yine de kabin içine almayıp uçak kargosuna teslim ettiğiniz bagajlarınızı, hava yolu şirketleri sigorta altına almış oluyor.

BAGAJINIZI BEKLERKEN

-Öncelikle doğru bantta beklediğinize emin olun. Çoğu havalimanında numaralandırılmış bagaj bantlarında, kimi zaman bagajların hangi uçuşa ait olduğunu gösteren ekranlar da bulunur. Bantlarda böyle ekranlar yoksa, ortak alanda uçuşların peronlara göre dağılımını gösteren dev bir gösterge mutlaka bulunacaktır.

-Bavulunuzun çok ayırt edici bir rengi ve şekli yoksa, dikkat çekici bir obje ile mutlaka kişiselleştirin. Bavul kemerleri, fermuara bağlayacağınız renkli ipler, isim kartları vb. objeler, olası karışıklıkların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. -Sizinkine çok benzer bir bavulu teslim alan bir yolcu gördüğünüzde, emin olmak için şöyle bir göz atmanızda hiçbir sakınca yok. Gerekirse kibar bir dille kendi bagajınızı bulamadığınızı, aradığınız için etrafa göz gezdirdiğinizi söyleyebilirsiniz.

KAYIP BÜROSUNA BAŞVURUN

-Bavulunuz hala görünürde yoksa ve bant durmuşsa, panik yapmayın. Önce size en yakın görevliye ulaşıp durumu anlatın. Dilini bilmediğiniz bir ülkedeyseniz, görevliye, hava yolu şirketinizin adının yer aldığı uçuş kartınızı gösterin ve beden diliyle bavulunuzun olmadığını aktarmaya çalışmaktan çekinmeyin. Hangi ülkede olursanız olun, havaalanı personelinin deneyimli ve konusunda eğitimli olduğunu unutmayın; sizi anlayacak ve doğru birime yönlendirecektir.

-Havaalanlarının ortak bir kayıp bagaj birimi bulunur. Burada sizden, içinde tüm bilgilerinizin bulunduğu bir form doldurmanızı isteyeceklerdir. Orada bilgilerinizi girdiğiniz süre boyunca bagajınızdaki elektronik etiket sayesinde bagajınızın takibi yapılacaktır. Bagajınız uçağa yüklenmemişse veya başka bir uçuşa yüklenip sizden çok uzaklara gönderilmişse bile, takip sistemi sayesinde bunu kısa süre içinde öğrenebilirsiniz.

-Eşyanızın akıbeti belli olduktan sonra yapacağınız tek şey beklemek. Bagajınız bulunduğunuz havalimanında, yanlış bir bantta değilse, size ulaşması bir kaç saat ya da bir kaç günü veya haftayı bulabilir. Böyle durumlarda havayolu şirketiniz, uluslararası havacılık anlaşmaları nedeniyle size tazminat ödemekle yükümlüdür. Varşova Konvansiyonu Anlaşması’na göre, kaybolan veya geç gelen kayıtlı bagaj için kilogram başına 20 dolar ve kayıtsız bagaj için toplam 400 dolar tazminat alma hakkınız bulunuyor.

-Bagajınızın gelmesi bir kaç saatten fazla sürecekse ve siz havaalanından ayrılacaksanız telaşlanmayın. Hava yolu şirketi, talep ettiğiniz takdirde bagajınızı sizin beyan edeceğiniz adrese getirmekle yükümlüdür.

-Bagajınızı geç teslim aldıysanız, teslim süresince yaptığınız harcamalara ilişkin belgelerle birlikte sorun yaşadığınız havayolu şirketine bizzat veya yazılı olarak başvurmanız halinde, harcama bedelinizi geri alabiliyorsunuz. Bunun için bagajı teslim almanızdan itibaren 21 gün içinde işlem yapmanız yeterli.

Keyifle başladığınız tatil, böyle bir deneyimle tatsız bir hal alabilir. Önemli olan sakin kalmanız, gerekli yerlere başvurularınızı yapmanız ve çok sık karşılaşılan kayıp bagaj sorununun havayolu firmanızın halledeceğini bilerek tatilinizin tadını çıkarmanız.