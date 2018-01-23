Şeyda Coşkun hakkında soruşturma

Soruşturma kapsamında Şeyda Coşkun'un, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda Şeyda Coşkun hakkında, "Sağlık Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan dava açıldı.

AYLIK KAZANCI 200 BİN TL

Sabah'ta yer alan habere göre, Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamadı. Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun, Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başı 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun'un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor.