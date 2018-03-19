Şeyda Coşkun: Şahan ile Ata gözüme batıyor

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ataköy’deki bir AVM’de katıldığı söyleşide çarpıcı açıklamalar yaptı.

"DENİZ SEKİ'NİN YAPTIĞI KORKUNÇ BİR ŞEY"

Coşkun, 1 ay önce mide ameliyatı olan Deniz Seki hakkında yorum yaptı: "Deniz Seki için her zaman yardım etmeye hazırdım. Bana gelseydi haftada doğal yollarla zayıflardı. Duydum ki ameliyat Bence çok korkutucu bir şey. Güzelleşmek uğruna böyle şeyleri gereksiz buluyorum" dedi.

GÜLŞEN PASTAYLA ZAYIFLADI

Popçu Gülşen ile 10 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Şeyda Coşkun sözlerine şöyle devam etti: “Gülşen’in çok kilo aldığı dönemler oldu. Doğumdan sonra formuna kavuşması için her gün 1 saat yürüdük. Ama zayıflamasının en büyük sırrı diyet pasta. Şimdi kafayı Şahan Gökbakar ve Ata Demirer’in kilolarına taktım. Gözüme batıyorlar. Bana gelsinler, hemen zayıflatayım.”