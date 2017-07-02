Seydikemer'de 300 zeytin ağacı yandı

Girmeler Mahallesi'nde Nadi Kaya ve Durmuş Ali Kaya'ya ait zeytin bahçesinde bugün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 ARAÇ MÜDAHELE ETTİ

Zeytinliği saran alevler kısa sürede çevredeki sazlık alana da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arasöz ile Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği'ne bağlı 3 yangın söndürme aracı müdahale etti.

300 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Mahalle sakinlerinin de söndürme ekiplerine yardım ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan üzerindeki 300 zeytin ağacı ile sazlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.









