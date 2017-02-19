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Seydişehir’ de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

19.02.2017 - 04:53
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Seydişehir’ de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Seydişehir ilçesi, Konya yolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Tahsin A. (23) idaresindeki 42 TA 750 plakalı otomobille Mustafa Ç. (41) idaresindeki 07 ELF 04 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Seydişehir’ de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası her iki aracın sürücüleriyle araçlarda bulunan Çetin A.(38),Mustafa N.(33), Abdullah G.(23) ve Niyazi Y. (22) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılabildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydişehir’ de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Seydişehir’ de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı


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