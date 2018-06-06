Seyfe Gölü'nde kartpostallık görüntüler

Kırşehir ili, Mucur ilçe sınırında bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, 187 çeşit kuş türüyle gezilip görülmeye değer bir yer. Son dönemlerde yağmurun yağmasının ardından Seyfe Gölü’nde kuş hareketliliği de başladı.

Sabahın erken saatlerinde Seyfe Gölü’nde su ve kuşlar unutulmaz manzaralar oluşturuyor.

FİLAMİNGO ÇEŞİTLİLİĞİ DAHA DA ARTACAK

Seyfe Gölü’ndeki son durumla ilgili bilgi veren Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, gölde su tutulumunun sağlanması durumunda filamingo çeşitliliğinin de artacağını söyledi.

Bölgede biyolojik çeşitliliğin korunması adına sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların ortaklaşa çalışması gerektiğini söyleyen Çetiner, "Seyfe Gölü Kuş Cenneti yöredeki, çevreye en büyük katkıyı sağlayan yerleşim alanlarından bir tanesi yağmurlarla oluşan su doluluğundan dolayı binlerce flamingonun Seyfe’de görülme şansı var. Ördek, angıtlar, martılar ve yerel kuşları için şuanda uğrak yerlerinden bir tanesi.''

KUŞLAR KARTPOSTAL GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURUYOR

Kuşların göl üzerinde oluşturduğu görüntünün görsel bir şölene dönüştüğünü belirten Çetiner, bu görüntüyü görmekten mutlu olduklarını söyledi. Kuşların Seyfe Gölü'nü dinlenme ve toplanma noktası olarak kullanması gölün turizmine büyük katkı sağlamış durumda.















