Seyhan Nehri'nde balık ölümleri

Kent merkezinden geçen Yüreğir ile Seyhan ilçelerini ayıran Seyhan Nehri'ndeki Regülatör Köprü alanında balık ölümlerinin yaşandığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ UYARDI

Çok sayıda sazan ve tatlı su levreğinin bölgedeki su seviyesinin azalması nedeniyle telef olduğunun görülmesi üzerine polis ekiplerince durum ilgililere aktarıldı.

Su seviyesinin fazla olduğu bir alana toplanan diğer balıkların da telef olmaması için barajdan nehir yatağına su bırakıldı. Vatandaşlar avlanmamaları konusunda polis ekiplerince uyarıldı.