Seyidoğlu'ndan 10 milyon TL yatırımla yeni fabrika

İhracattaki payını artırmak ve yeni ürün çeşitleri için ek kapasiteye ihtiyaç duyan Seyidoğlu Helva Reçel, bu yatırımla birlikte 150 kişiye daha istihdam sağlayacak.

Helva reçel başta olmak üzere 350 ürün çeşidiyle sektörün öncü firmalarından Seyidoğlu Gıda, 2017 yılı için 10 milyon TL yatırım bütçesi ayırdı.

YENİ TESİS AÇILACAK

Nisan ayı itibariyle Hadımköy Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir tesis inşaatına başlayacaklarını anlatan Genel Müdür Mehmet Göksu, “Firma olarak her yıl ortalama yüzde 20 seviyesinde istikrarlı bir büyüme oranına sahibiz. 30 ülkeye ihracat ve yıllık 20 bin tona yakın üretim yapıyoruz.

Şu anda var olan 8 bin metrekarelik kapalı alan kapasitemiz bize yeterli gelmemeye başladı. Yeni ürün çeşitlerine alan açmak ve gıda sektöründe farklı yatırımlar için 7 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir tesis kurmaya karar verdik. Plan ve projesi hazır olan bu yatırım için nisan ayında temel atacağız.

Aynı zamanda 150 yeni istihdam sağlayarak çalışan sayımızı da 750 kişiye çıkaracağız. Bu yatırımla birlikte yıllık 35 bin ton üretim ve 17 bin metrekare toplam üretim alanına ulaşacağız. 2016 yılında 110 milyon TL olan ciromuzu da yılsonunda 120 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

YENİ FABRİKADA PEKMEZ VE PASTA ÜRETİMİ YAPACAK

Seyidoğlu Gıda olarak helva reçelin dışında tahin, pekmez, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, pasta çeşitleri gibi 350 ürün çeşidine sahip olduklarını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, “ Firma olarak ilk yola çıkışımız helva ve reçel ile oldu. Uzun yıllara dayanan kaliteli meyve tedarik zincirimizi kullanarak farklı alanlarda yatırımlara devam ediyoruz. Son yıllarda pekmeze karşı büyük ilgi var.

Şuanda 4 olan pekmez çeşidimizi 10’a çıkaracağız. Daha önce üretilmemiş pekmezleri tüketiciye sunacağız. Yeni tesisimizde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatlı çeşitlerimizin üretimini yapacağız. Geleneksel Osmanlı lezzetlerini yeni nesle sevdirmek için ‘Faydalı Tatlı’ sloganıyla yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyası sürdürüyoruz. Sektörde büyük bir adım atarak früktoz ve glikoz şurubu içermeyen ürünler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAĞAZALAŞMADA SULTANBACI MARKASI KULLANILACAK

Üretimin dışında mağaza yatırımlarına da devam edeceklerinin altını çizen Göksu, “Şu anda mevcut 15 mağazamızda yenileme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Premium alanda üretim yaptığımız Sultanbacı markasını mağazalaşma çalışmalarında da kullanmaya karar verdik. Sultanbacı adıyla Türkiye genelinde mağazalaşma hedefimiz var. Tatlı sektöründe Pazar liderliğine ulaşmak için yatırımlara devam edeceğiz” dedi.