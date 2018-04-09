Seyir halindeki alev alev yandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde, Düzköy kavşağında, İsmail Bayraktar yönetimindeki 61 PE 958 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

ŞOFÖR KENDİNİ ZOR KURTARDI

Dumanları gören Bayraktar, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Bayraktar ile yoldan geçen diğer sürücüler ve yakında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları yangını söndürmeye çalışırken, durum itfaiye ve polise bildirildi.

İLK MÜDAHELE VATANDAŞLARDAN GELDİ

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de güzergâhta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









