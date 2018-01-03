Seyir halindeki cip alev alev yandı

İstanbul'ın Kağıthane İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Cemalettin Uğur yönetimindeki cip, harekete geçtikten sonra bir süre ilerledikten sonra araçtan dumanlar çıkmaya başladı.

MAHALLELİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. O esnada ihbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahale ettiği yangını söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapılan ve kullanılamaz hale gelen araçta maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜ KENDİNİ SON ANDA ATTI

Öte yandan mahalleli büyük panik yaşarken sürücü ise kendini son anda dışarıya attı. Korku halindeki sürücü, bir yandan aracının yanışını diğer yandan da vatandaşların müdahalesini izledi. Müdahalenin ardından olay yerine gelen sürücü Uğur’un kızı da gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.