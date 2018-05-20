taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

Seyir halindeki kamyonet yandı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İHA | 20.05.2018 - 16:05..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Kartalkaya Bulvarı üzerinde aracından koku geldiğini fark eden sürücünün aracını durdurmasının hemen ardından alevler yükselince itfaiye çağrıldı.

KAMYONET KÜL OLDU

Hurdacılık yapan Suriyeli Muhammed H. (33) yönetiminde ki 27 MD 052 Plakalı kamyonet Kartalkaya Bulvarı’nda yanmaya başladı. Sürücü Muhammed H. koku hissetmesi üzerine aracını kenara çekerek kontrol etmek istedi.

Seyir halindeki kamyonet yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halinde yanan kamyonet

Araçtan indiği sırada bir anda ön kaputtan duman ve alevler yükselmeye başladı. Hemen itfaiyeden yardım isteyen araç sahibi Muhammed H. çaresizce ekmek teknesinin yanmasını izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürürken araç kullanamaz hale geldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Sultanbeyli’da seyir halinde damperi açılan kamyonun, yaya üst geçidine çarptığı anlar kamera tarafından kaydedildi.
İrfan Değirmenci'yi trolleyen Vatan Partili teyze
CHP'den aday adayı olan İrfan Değirmenci, Anıtkabir'de gördüğü Yozgatlı teyzeyi CHP'li sandı ama teyze Vatan Partisi'ni destekliyordu ve haykırdı: Perinçek kazanacak!
Kontrolcü maymun ve yavrusu
Sevimli yavru maymun yaramazlık yapma peşinde. Annesinin de karnını doyurmaya ve biraz dinlenmeye ihtiyacı var... Anne maymun yavrusunu nasıl mı zapt ediyor?
Yavru kediye annelik yapan güvercin
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda anne güvercin, yavru kediyi bir anne şefkatiyle altına alıp kedine uzanan ele saldırıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

292
YSK oy pusulası kurasını çekti

YSK oy pusulası kurasını çekti

235
Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

185
Hulusi Akar askerlerle iftar yaptı

Hulusi Akar askerlerle iftar yaptı

72
Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

95
Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

190
Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM