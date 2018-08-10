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Seyir halindeki kamyonetten kabloları alıp kaçmak istedi

İstanbul Kasımpaşa'da bir kişi, kablo yüklü kamyona tırmanarak kablo rulolarını çalıp kaçtı. Sürücü de araçtan inerek hırsızı kovalamaya başladı.

İHA | 10.08.2018 - 09:39..
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Kasımpaşa’da geçtiğimiz günlerde kablo taşıyan bir kamyonet yavaşladığı sırada hırsızların hedefi oldu. Caddede seyir halinde olan kablo yüklü kamyonetin trafikte yavaşlamasını fırsat bilen bir kişi kamyonete tırmanarak sarılı kablo topunun birini alarak kaçtı.

O anları şans eseri kaydeden başka bir sürücünün uyarması üzerine kamyonet şoförü hırsızın peşinden koştu. Bir süre sonra kaçamayacağını anlayan hırsız, kabloyu atarak gözden kayboldu. Kablosunu alan şoför, aracına döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Seyir halindeki kamyonetten kabloları alıp kaçmak istedi

HIRSIZLIK ANI VE SONRASI KAMERADA

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde trafikte ağır şekilde ilerleyen kamyonetin arkasına tırmanan şahsın bir rulo kabloyu alarak kaçmaya başladığı görülüyor.

Durumu gören sürücünün kamyonet şoförünü uyardığı ve sürücünün kamyonetinden inerek hırsızın peşinden koştuğu görülüyor. Bir süre sonra kamyon şoförünün kurtardığı kabloları taşıyarak aracının başına geldiği görülüyor.

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