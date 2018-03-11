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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen bir araç yanmaya başladı, alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA | 11.03.2018 - 15:23..
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Cankurtaran mevkisinde Akın Badem idaresindeki 20 P 1675 plakalı otomobil, Denizli'den Antalya istikametine giderken aracın ön bölümünden dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekti.

BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Badem'in ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye geldi. Sürücünün tüm müdahalesine rağmen yangın tüm aracı sardı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Denizli-Antalya karayolu kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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