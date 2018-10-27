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Seyir halindeki tıra tırmanıp yolculuk yaptılar

Parkur sporcusu Pavel Smirnov ve arkadaşı bu kez E-5 karayolu Pendik mevkisinde seyir halindeki bir tıra tırmandı.

İHA | 27.10.2018 - 10:11..
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapan parkur sporcusu Pavel Smirnov ve arkadaşı, bu kez E-5 karayolu Pendik mevkisinde seyir halindeki bir tıra tırmanarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Gençler bu tehlikeli yolcuğu kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Türkiye’nin 3. Boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa halindeki kulesine tırmanarak ’350 metre’ yükseklikte öz çekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, kendisi gibi olan arkadaşı Jack Kahyaoğlu ile beraber metrobüsün üstünde 12 durak giderek sörf yapmıştı. Canını tehlikeye atmasına rağmen çılgın hareketlere devam eden Smirnov, bu kez de Ukrayna uyruklu arkadaşı Spark ile E-5 karayoluna geldi.

Seyir halindeki tıra tırmanıp yolculuk yaptılar ViDEO

SEYİR HALİNDEKİ TIRA TIRMANDILAR

Yola çıkan gençler, yavaş bir şekilde seyreden tırı görünce arkasından koşmaya başladı. Bir süre sonra tırın dorsesine tırmanmaya başlayan gençler, sürücülerin korna ile uyarılarına aldırış etmedi.

Ardından dorseye tırmanan gençler, beton boru yüklü olan tırın üstünde hoplaya zıplaya ön tarafa geldi. Dakikalarca burada yolculuk eden gençler, tırın yavaşlamasını fırsat bilerek araçtan kasadan atladıktan sonra koşarak kaçtı.
Gençler, bu tehlikeli oyunlarını kameralarla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

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