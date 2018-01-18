Seyir halindeki tırın damperi açıldı

İzmir-Ankara E-96 karayolu Manisa kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yükünü boşaltmasının ardından yola çıkan Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı tırın damperi seyir halindeyken bir anda açıldı.
LEVHALAR ZARAR GÖRDÜ
Tırın damperi yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki trafik levhalarına ve sinyalizasyon direklerine çarptı. Kaza sonrası trafik levhaları ve sinyalizasyon zarar görürken, yol trafiğe kapandı.
SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri eski Manisa yoluna yönlendirdi. Yol, tırın çekilmesinin ardından trafiğe açılırken, sürücü Durmaz muayene için Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.