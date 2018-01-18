Seyir halindeki tırın damperi açıldı

Cinsiyet eşitliğini sağlamak için "İşadamları" kelimesi "İşinsanları" olarak revize edildi.

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Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

CHP'nin kendi seçmeninden çalınmış bir parti olduğunu belirten Yılmaz Özdil, bu tablonun değişmesi için adaylığını açıklayan Kocasakal'ı işaret etti.