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Seyir halindeki tırın damperi açıldı

Manisa Turgutlu'da seyir halindeki bir tırın kasası açılmasıyla, trafik levhaları devrildi.

İHA | 18.01.2018 - 18:40..
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İzmir-Ankara E-96 karayolu Manisa kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yükünü boşaltmasının ardından yola çıkan Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı tırın damperi seyir halindeyken bir anda açıldı.

LEVHALAR ZARAR GÖRDÜ

Tırın damperi yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki trafik levhalarına ve sinyalizasyon direklerine çarptı. Kaza sonrası trafik levhaları ve sinyalizasyon zarar görürken, yol trafiğe kapandı.

Seyir halindeki tırın damperi açıldı

SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri eski Manisa yoluna yönlendirdi. Yol, tırın çekilmesinin ardından trafiğe açılırken, sürücü Durmaz muayene için Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Seyir halindeki tırın damperi açıldı

Seyir halindeki tırın damperi açıldı

Seyir halindeki tırın damperi açıldı

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