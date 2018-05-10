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Seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın altına girdi

İstanbul Sultangazi'de, seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın dorsesinin altına giren otomobildeki sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA | 10.05.2018 - 11:28..
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Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde Mehmet Elik'in kullandığı tıra, arkadan gelen Hakan Demirci'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bagaj kısmına kadar tır dorsesinin altına girdi.

Seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın altına girdi

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Büyük bir gürültü duyan ve ne olduğunu anlayamayan tır şoförü, araçtan inince Demirci'yi otomobilin içinde sıkışmış olarak gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Arnavutköy itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hakan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın altına girdi

TELEFONU ÇALDI

İtfaiye ekipleri benzin sızan otomobilde herhangi bir yangın riskine karşı çalışma yaparken, Hakan Demirci'nin otomobilde bulunan telefonu çaldı. Sesi duyan itfaiye ekipleri bir süre çalan telefonu aradı.  Arayan kişinin Demirci'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi. Telefonu açan İtfaiye amiri, kaza ve Demirci'nin durumu hakkında bilgi verdi.

Seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın altına girdi

"DURUMU İYİYDİ, KONUŞUYORDU"

Yaşanan kazayı anlatan tır şoförü Mehmet Elik, "Habibler Kavşağı'na doğru ilerlerken, trafikte olduğu için yavaş yavaş ilerliyordum. Birden bir ses duydum. Bir indim baktım otomobil. 1 kişi vardı içinde durumu iyiydi, konuşuyordu." diye konuştu.

Seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın altına girdi

Seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın altına girdi

Seyir halindeyken arkadan çarptığı tırın altına girdi

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