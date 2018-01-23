Seyir halindeyken tekerleği çıkan otomobil kaza yaptı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Akmeşe yolu Kirazoğlu Mahallesi mevkiinde Cihat E. idaresindeki otomobilin seyir halindeyken aniden tekerleği çıktı. Kontrolden çıkan otomobil metrelere sürüklendi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Otomobil yolun kenarında ki çukura girerek durabilirken sürücü Cihat E. ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cihat E. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik amaçlı olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Çekici yardımıyla otomobilin kaldırılması ile yol tekrardan trafiğe açıldı.



