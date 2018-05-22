Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

Aybüke SENGİR / [email protected]

Mumyalama geleneği dünyanın çeşitli bölgelerinde var, ancak biz bunlarla ilgili çok az şey biliyoruz. Daha da ilginç olanı mumyalama işleminin tamamen doğanın kendi sürecine bırakarak yapması. Örneğin, Peru Çölleri’nde ve Kuzey Şili’de mumyalaşma için sıcaklık, kuruluk, topraktaki potasyum ve nitrat doğal mumyalaşma için gereken her türlü ortamı hazırlıyor. Burada önemli olan toprağın ne kadar verimli ve mineralli olduğu.

''TOPRAĞINDA POTASYUM, ALÜMİNYUM VE MAGNEZYUM VAR''

Kütahya’nın Seyitömer ilçesinde de doğal mumyalaşmaya örnek bir toprak var. Aktüel Arkeoloji yazarı Adil Meriç Altınöz, derginin mayıs sayısında Seyitömer’in literatür analizini yapıyor. Altınöz, analizinde Seyitömer beyinlerinde ve çıktığı topraklarda çok bol miktarda potasyum, alüminyum ve magnezyuma rastlıyor.

KENDİ DOKU SULARINDA PİŞMİŞ BEYİNLER

Bu topraklarda çinko ve bakır elementleri de var. Bu elementler beyin dokularındaki kırılgan yağ asitlerinin şu zamana kadar hiç bozulmamasının en iyi örneği. Seyitömer’de rastlanan beyinler, sulu ya da kuru ortamda mumyalaşmış örneklere kıyasla başka bir özelliğe daha sahip: Kendi doku suları içerisinde pişmişler.

ROSALIO LOMBARDI’DE DE AYNI ÖRNEK MEVCUT

Buna benzer en güzel örneği internetten ‘’Rosalio Lombardi’’ ismini taratarak bulabilirsiniz, gözünüzde daha iyi canlanacak. 100 yıl önce mumyalanmış ve hâla uykusunda gibi gözüken bir kız fotoğrafı çıkacak karşınıza. Mumyanın bu zamana kadar bozulmamasının sırrı, doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerini korumak için içerisine çinko ve salisilat gibi antioksidan moleküller konulması.

ESKİ MISIR MUMYALARINDA DA BOR KULLANIYORDU

Seyitömer topraklarının bir özelliği daha var, o da bor. Bor elemeti, eski Mısır ‘da Tutankhamon ve Deir-El-Bahari mumyalarında da rastlanmıştı. O dönemde bor, mumyalama solisyonlarına bilerek konuluyordu; sebebiyse mumyayı bozmaması.

KÜTAHYA DÜNYA BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 70’İNE SAHİP

Kütahya, kendine has toprağıyla dünya bor rezervlerinin yüzde 70’ine sahip olduğu için şanslıyız. Bu beyinleri taşıyan bedenler de hem biyo-genez ile (yaşarken) hem de diyagenez ile (ölüm sonrası dokuya difüzyon) ile bora maruz kalmayı başarıyor. Bu sayade doğal mumyalanmayı tatmış oluyorlar. Son olarak, bor mineralinin ısı direncinin dışında ciddi düzeyde böcek uzaklaştırıcı etkileri de var. Bu da mumyalamanın en önemli özelliği.