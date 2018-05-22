taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.763
USD
4,6188
EURO
5,4569
ALTIN
192,18
PETR
79,5300

Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

Bazı mumyalanma işlemleri, tamamen doğanın kendi sürecine bırakılmasıyla oluşuyor. Doğal mumyalaşmanın en iyi örneğine Kütahya’nın Seyitömer ilçesinde bulunan beyinlerde rastlıyoruz.

Özel Haber | 22.05.2018 - 13:07..
  1. Haberler
  2. Tarih
Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

Aybüke SENGİR / [email protected]

Mumyalama geleneği dünyanın çeşitli bölgelerinde var, ancak biz bunlarla ilgili çok az şey biliyoruz. Daha da ilginç olanı mumyalama işleminin tamamen doğanın kendi sürecine bırakarak yapması. Örneğin, Peru Çölleri’nde ve Kuzey Şili’de mumyalaşma için sıcaklık, kuruluk, topraktaki potasyum ve nitrat doğal mumyalaşma için gereken her türlü ortamı hazırlıyor. Burada önemli olan toprağın ne kadar verimli ve mineralli olduğu.

Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

''TOPRAĞINDA POTASYUM, ALÜMİNYUM VE MAGNEZYUM VAR''

Kütahya’nın Seyitömer ilçesinde de doğal mumyalaşmaya örnek bir toprak var. Aktüel Arkeoloji yazarı Adil Meriç Altınöz, derginin mayıs sayısında Seyitömer’in literatür analizini yapıyor. Altınöz, analizinde Seyitömer beyinlerinde ve çıktığı topraklarda çok bol miktarda potasyum, alüminyum ve magnezyuma rastlıyor.

Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

KENDİ DOKU SULARINDA PİŞMİŞ BEYİNLER

Bu topraklarda çinko ve bakır elementleri de var. Bu elementler beyin dokularındaki kırılgan yağ asitlerinin şu zamana kadar hiç bozulmamasının en iyi örneği. Seyitömer’de rastlanan beyinler, sulu ya da kuru ortamda mumyalaşmış örneklere kıyasla başka bir özelliğe daha sahip: Kendi doku suları içerisinde pişmişler.

Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

ROSALIO LOMBARDI’DE DE AYNI ÖRNEK MEVCUT

Buna benzer en güzel örneği internetten ‘’Rosalio Lombardi’’ ismini taratarak bulabilirsiniz, gözünüzde daha iyi canlanacak. 100 yıl önce mumyalanmış ve hâla uykusunda gibi gözüken bir kız fotoğrafı çıkacak karşınıza. Mumyanın bu zamana kadar bozulmamasının sırrı, doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerini korumak için içerisine çinko ve salisilat gibi antioksidan moleküller konulması.

Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

ESKİ MISIR MUMYALARINDA DA BOR KULLANIYORDU

Seyitömer topraklarının bir özelliği daha var, o da bor. Bor elemeti, eski Mısır ‘da Tutankhamon ve Deir-El-Bahari mumyalarında da rastlanmıştı. O dönemde bor, mumyalama solisyonlarına bilerek konuluyordu; sebebiyse mumyayı bozmaması.

KÜTAHYA DÜNYA BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 70’İNE SAHİP

Kütahya, kendine has toprağıyla dünya bor rezervlerinin yüzde 70’ine sahip olduğu için şanslıyız. Bu beyinleri taşıyan bedenler de hem biyo-genez ile (yaşarken) hem de diyagenez ile (ölüm sonrası dokuya difüzyon) ile bora maruz kalmayı başarıyor. Bu sayade doğal mumyalanmayı tatmış oluyorlar. Son olarak, bor mineralinin ısı direncinin dışında ciddi düzeyde böcek uzaklaştırıcı etkileri de var. Bu da mumyalamanın en önemli özelliği.

Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Seyitömer topraklarında doğal mumyalaşma
Bazı mumyalanma işlemleri, tamamen doğanın kendi sürecine bırakılmasıyla oluşuyor. Doğal mumyalaşmanın en iyi örneğine Kütahya’nın Seyitömer ilçesinde bulunan beyinlerde rastlıyoruz.
Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise
Tarihten tanıdığımız çok ünlü isimlere ve kendine has mezarlıklarının en güzel örneklerine ev sahipliği yapan Pere Lachaise'in, geçmişte ilginç bir hikayesi var.
Napolyon’u süründüren kadın: Josephine
Fransa’nın İmparotoru, İtalya’nın Kralı da olsa, bir kadının cazibesi karşısında kendini kaybedenlerden biriydi Napolyon da...
Fransız bilim insanları: Hitler'in ölüm tarihini netleştirdik
Fransız bilim insanları, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in, 1945'te öldüğünü kesin olarak kanıtladıklarını ileri sürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

337
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

435
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

376
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

313
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

54
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

284
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM