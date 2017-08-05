Şeyma Subaşı: Acun'suz İstanbul'u sevmiyorum

Şeyma Subaşı Instastory'de yaptığı paylaşımla önce İstanbul snapi atanları hedef aldı.

"İSTANBUL'DA ATTIĞIM SNAPLERİ SEVMİYORUM"

Subaşı, "İstanbul'da attığım snapleri de sevmiyorum. Köprü, araba, cilt bakımı, kuaför, çanta, ayakkabı, araba selfie'si... Hep aynı şeyler! İşte bu yüzden dikkat ettiğiniz gibi İstanbul'da pek snap atmıyorum..." notu paylaştı.

"ACUN'SUZ İSTANBUL'U SEVMİYORUM"

Ardından da İstanbul'u sevmeme nedenini şu sözlerle özetledi: "Yada buldum! Ben Acun'suz İstanbul'u sevmiyorum... Hadi gel"





EVLİLİK DAVETİYESİ SIZDI

Bu arada çiftin evlilik davetiyesi de basına sızdı. Düğün; 18-19 Eylül'de St-Tropez'de gerçekleşecek.