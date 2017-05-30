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Şeyma Subaşı, Acun’un doğum gününü kutladı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü Instagram'dan kutladı.

30.05.2017 - 08:06
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Evlilik yolunda giden bir ilişki yaşayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu birlikte geçiriyor. Şeyma Subaşı’nın sürekli olarak ilişkileriyle ilgili paylaşımlarda bulunmasıyla birlikte milyonlar da ikilinin arasındaki aşka tanıklık ediyor. Subaşı, yaptığı son paylaşımla bunu bir kez daha ortaya koydu.

"İYİ Kİ DOĞMUŞ BENİM YARIM"

Acun Ilıcalı’nın doğum gününü, çektiği kısa bir video ve “İyi ki doğmuş benim dünyam. En büyük mutluluk sebebim ve yarim… İyi ki doğdun Acun” sözleriyle kutlayan Şeyma’nın bu paylaşımı kısa sürede 700 binin üzerinde görüntülenme ve bir o kadar da beğeni aldı.

Şeyma daha sonra da pasta kesilirken ve Dominik’te kutlama yapılırken çekilmiş fotoğrafları da paylaştı.

Şeyma Subaşı, Acun’un doğum gününü kutladı

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