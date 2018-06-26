Şeyma Subaşı: Ben iş kadını oldum

Bir yandan Bebek'te açılışını yapacağı mekanın teftişlerini yapan Şeyma Subaşı, bir yandan da yeni projesiyle ilgili görüşmeler yapıyor. ''Bir an önce işimin başında olmak istiyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş kadınlığına yavaş yavaş alıştığını gösterdi.

"AY AY İŞ KADINI ŞEYMA"

Bir toplantıya giderken çektiği bir selfie'sini Instastory'den paylaşan Şeyma Subaşı fotoğrafın üzerine şunları yazdı: ''Ay ay ben iş kadını oldum da toplantıdan toplantıya mı koşar oldum''

KİRASI 60 BİN TL

Acun Ilıcalı'nın 60 bin TL kirası olan mekana, bir yıllık peşin ödeme yaptığı iddia edilmişti.