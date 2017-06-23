Şeyma Subaşı: Benim şampiyonum Acun

Survivor 2017 şampiyonu dün akşam yapılan sms oylaması sonucunda açıklandı. Adem ve Ogeday'ın finale kaldığı gecede Survivor'da birinci olan isim Ogeday Girişken oldu.

"BENİM ŞAMPİYONUM"

Kıbrıs’ta gerçekleşen finalde birinci olan kişi her ne kadar Ogeday olmuş olsa da Acun Ilıcalı’nın eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Şeyma Subaşı kendi finalistini başka biri olarak seçti. Acun’la birlikte çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşan Şeyma Subaşı bu kareye ‘Benim Şampiyonum’ notunu düşerek gerçek şampiyonu ilan etmiş oldu.