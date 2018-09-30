Şeyma Subaşı: Çeşitli ülkelerden takipçilerim var

Yaptığı röportajlarla dikkat çeken Ayşe Arman bu kez de, sosyal medyada milyonlarca takipçi sayısına ulaşan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'yı seçti.

Arman, birçok kişinin takip etmesine rağmen aynı zamanda sürekli negatif yorumlarda bulunduğu Subaşı'nın hayatının tüm merak edilenlerini sordu.

"ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN TAKİPÇİLERİM VAR"

Subaşı, Arman'ın sosyal medyadaki yaşam tarzıyla ünlü olan genç kadınları ifade eden "Sen ‘it girl’ müsün?" sorusunu "Evet, öyleyim. Dünya çapında da olmaya başlıyorum. Amerika’dan ve çeşitli ülkelerden takipçilerim var." şeklinde yanıtladı.

"Kardashian benzetmesi sana uyuyor mu?" sorusuna da, "Uyuyor! Sev ya da sevme, ben de onların yaptığının benzerini yapıyorum. Onlar nasıl başladı? Snapchat’te sürekli video koyarak, o hayatı göstererek... Sonunda reality show’a dönüştü. Benim hayatım da öyle.





"ACUN BU RAKAMLAR NORMAL DEĞİL DİYOR"

Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki, hepimiz kısmen böyleyiz. Ben kendi reality show’umu ortaya koydum, insanlar da onu izledi, takip etti. Reytingim oldu. Instagram’da 140 milyon izlenmem varmış. Beni takip eden 2.8 milyon ama fotoğraflarıma bakılma sayısı 15 milyonmuş. En fazla tıklanma da 140 milyon. Acun diyor ki, “Bunlar normal rakamlar değil!" ifadeleriyle cevap verdi.