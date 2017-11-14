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Şeyma Subaşı kendisine hakaret edenlere isyan etti

Sosyal medyada Şeyma Subaşı'na hakaret eden 3 kişi gözaltına alındı, 15 kişi aranıyor. Subaşı, gelen eleştirilere ve hakaretlere cevap verdi

14.11.2017 - 09:56
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  2. Magazin

Acun Ilıcalı ile evlenen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından organize olarak kendisine hakaret eden kişiler hakkında şikayette bulundu.

15 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Savcılığı'nın talebi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Şikayet üzerine 15 kişi ise halen aranıyor.

Şeyma Subaşı kendisine hakaret edenlere isyan etti

İLK AÇIKLAMA

Hakaret gözaltılarının basına yansımasından sonra Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama geldi.

Şeyma Subaşı kendisine hakaret edenlere isyan etti

"KÜÇÜCÜK KIZIMA HAKARET EDECEK KADAR..."

Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, "İnsan, küçücük kızıma hakaret edecek kadar nasıl iğrençleşebilir? Yazıklar olsun size ve sosyal medyayı hakaret, kötülük için kullanan sizin gibilere. Allah herkesi sizin gibi hasta insanlardan korusun." dedi.

Şeyma Subaşı kendisine hakaret edenlere isyan etti

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