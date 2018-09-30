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Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

Acun Ilıcalı ile evliliği konusunda birçok kişinin tepkisini alırken, aynı zamanda sosyal medyada popülerliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, yeni açtığı kafeyle ilgili yaşadığı bir olayı anlattı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 15:44..
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Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

Hürriyet gazetesindeki köşesi için birbirinden ünlü isimlerle ilginç konularla röportajlar gerçekleştiren Ayşe Arman, Şeyma Subaşı'ya geçtiğimiz günlerde Bebek'te açtığı kafeyle ilgili merak edilen bir soruyu sordu.

Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

"YERİMİZ YOK DEDİLER"

Subaşı, Arman'ın "O şehir efsanesi doğru mu? Güya seni o kafeye almamışlar, sen de yıllar sonra kafeyi satın almışsın!" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben sana doğrusunu anlatayım: Bebek Şenliği’nin olduğu bir gün Bebek Parkı’ndaydım. Melisa 6 aylıktı. Yanımda da yardımcım vardı. Melisa kucağımdaydı. Elimizde çantalar, puset filan... Oturacak bir kafe aradık. Happily Ever After’a yürüdük, bütün masalar boştu, iki masa doluydu sadece. İşletme müdürüne 'Burada oturabilir miyiz?' diye sordum. Ama o iki dolu masada, herkesin zannettiği kişi yoktu. Yani onun bu olayla bir alakası yok. Fakat bana 'Hayır, oturamazsınız! Yerimiz yok!' dediler. Ben de oradan çıktım. Bir şey demedim. Ne diyeceğim? 'Beni niye almıyorsunuz' mu? Ayşe Kucuroğlu da yoktu orada ama bir şekilde almadılar beni. Doğru yani kafeye alınmadığım.

"O KAFE SONUNDA BENİM OLDU"

Ama yemin ediyorum, hatta kızım üzerine yemin ederim, 'Göreceksiniz, ben burayı satın alacağım!' gibi bir düşünce aklımın köşesinden bile geçmedi. Ama hayat ilginç işte, o kafe sonunda benim oldu!"

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