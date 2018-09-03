Şeyma Subaşı: Sinyalsiz bir haftadan sonra döndük

Amerika'nın Nevada eyaletindeki bir çölde gerçekleştirilen Burning Man Festivali'ne her sene katılan Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'ndan sonunda fotoğraf geldi.

Dünyanın hemen her yerinden gelen katılımcılarla birbirinden renkli görüntülerin sahnelendiği festivale Türkiye’den de çok sayıda katılım oldu.

"SİNYALİ BULDUK"

Subaşı, arkadaşı Martha Graeff’le birlikte telefon şeklinde tasarlanmış bir aracın üzerine çıkarak poz verdi. Subaşı, kareyi ‘Sinyalsiz bir haftadan sonra döndük’ notuyla paylaştı. Böylelikle bir süredir festivalde olan Şeyma’nın neden festivalden paylaşım yapmadığı da ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı Burning Man festivalinde ViDEO