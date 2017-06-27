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Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne kim ne

Bugünkü köşesinde Şeyma Subaşı'nın sözlerini ti'ye alan Ahmet Hakan, çok sert bir cevap aldı.

27.06.2017 - 12:51
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Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne kim ne

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan,  Şeyma Subaşı'nın röportajından bazı cümleleri köşesine taşıdı.

"SİNİR BİLE OLAMIYORSUN"

Şeyma Subaşı, "Öyle efso bir röportaj ki.. Sinir bile olamıyorsun. Ne sinir olması! Basbayağı eğleniyorsun işte." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan'a Instagram hesabından cevap verdi.

Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne kim ne

RAMAZAN'DA İÇKİ İÇTİN

Ahmet Hakan'ın Ramazan ayında içki içtiğinde kendisini eleştirenlere "size ne" dediğini anımsatan Subaşı, şimdi kendisinin de eleştirilere "Size ne, kime ne" şeklinde cevap verdiğini ifade etti.

Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne kim ne

NEDEN, NE YAPMIŞIM

Şeyma Subaşı, Ahmet Hakan'a şu ifadelerle yanıt verdi:

Ahmet Bey bugünkü yazınızda benden bahsetmişsiniz ve aklınızca beni küçük görmüşsünüz.... Neden?? Ne yapmışım? Değer verdiğim Hürriyet gazetesinin, değer verdiğim sizin gibi bir köşe yazarının röportaj teklifini kabul etmiş, sorularına içten cevaplar vermişim.....

Bu arada da bazı cevaplarımda Türkçe yerine İngilizce kelimler kullanmışım, ara sıra da "ya" diyerek cümleler başlamışım!

Ahmet Bey de bana sinir bile olamamış, hatta pek eğlenmiş...

Ne kadar başkasını küçük gören ve kibirli bir tavır....

ALAY ETMENİZE GEREK YOKTU

Ahmet Bey, eğer bu yazınızı beni eleştirmek için yazdıysanız, alay etmenize gerek yoktu.

Sizce insanların birbirlerinin maddi imkanlarıyla, eğitimleriyle uluorta alay etmeleri, birbirlerini aşağılamaları normal mi?

RAMAZAN AYINDA İÇKİ İÇTİĞİNİZ İÇİN SALDIRANLARA...

Daha doğrusu, iyi insanlar bunları yapar mı?

Ramazan ayında içki içtiğiniz için size saldıranlara "Size ne? Kime ne" diye cevap vermiştiniz.

SİZE NE.. KİME NE..

Ben de, iki sayfalık röportajdan bazı cümleleri seçip, beni karalama çabanıza müsadenizle aynı cevabı veriyorum: "Size ne???????? Kime ne?????????? Ama eminim kendinizce mantıklı sebepleriniz vardir , ben yine de size sevgilerimi yolluyorum. Başarılar Ahmet bey"

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Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne kim ne

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