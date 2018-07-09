Şeyma Subaşı'na göre ünlü olmak yorucu

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı, samimi açıklamalarda bulundu.

Çok konuşulan biri olmanın zor ve yorucu olduğunu belirten Subaşı, yemek yerken bile objektiflere kötü bir poz vermemek için dikkatli davrandığını söyledi.

TUVALETE BİLE 20 KİŞİ PEŞİMDEN GELİYOR

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin tuvalete bile girdiğini ifade eden Şeyma Subaşı, bu yüzden çok yorulduğunu sözlerine ekledi.

BeStyle'a konuşan Şeyma Subaşı, "Çeşme’de, İstanbul’da, nerede olursam olayım, bir anda bütün gözler bana dönüyor. Sonuçta hareketlerime dikkat etmek zorunda kalıyorum. Biri fotoğrafımı çekiyor. O sırada bir şey yiyorsam, acaba ağzımı çok mu açtım diye geriliyorum. Tuvalete gidiyorum, peşimden 20 kişi geliyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Evet, zor ve yorucu ama bu kadar tanınmak ve sevilmek de bir o kadar güzel." diye konuştu.