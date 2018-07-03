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Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Ağrı'da kaybolan Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasından sonra büyük bir üzüntü yaşayan Akalın, partiden gelen paylaşımlara ateş püskürdü.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 07:57..
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Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Ağrı'nın merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarından 18 gün sonra acı haber geldi.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN HABER

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Leyla'dan gelen acı haber, Türkiye'yi yasa boğdu.

Sosyal medyada tüm kullanıcılar katillere lanet yağdırırken eğlencesine devam edenler de vardı.

Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın doğum günü partisi ViDEO

ŞEYMA'NIN YAT PARTİSİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eğlencesine devam edenleri hedef aldı.

Akalın, isim vermese de bu sözlerin Şeyma Subaşı'ya olduğu gayet açık.

Doğum günü partisi düzenleyen Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, sabahın ilk saatlerine kadar misafirleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

"VİCDAN NEREDE SİZDE"

Akalın, partiden gelen paylaşımlar üzerine, “Ulan ben TV seyretmeye utanıyorum be! Eğleniyorsan da göze sokma. Ayy Ayy vicdan nerede sizde nerede” dedi.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

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