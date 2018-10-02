Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı, eşi Acun Ilıcalı ve yakın arkadaşlarından tam not aldığı cafe ile ilgili Ayşe Arman'ın "O şehir efsanesi doğru mu? Güya seni o kafeye almamışlar, sen de yıllar sonra kafeyi satın almışsın" sorusuna cevap verdi.

"İÇERİ ALINMADIM"

Yalnızca iki masa dolu olmasına rağmen "Yerimiz yok." denilerek içeri alınmadığını söyleyen Subaşı, Ayşe Kucuroğlu'nun orada olmadığını söyledi.

KAFENİN SAHİBİ, ILICALI'NIN ESKİ EŞİNİN EN YAKIN ARKADAŞI

Ayşe Kucuroğlu, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın yakın arkadaşlarından biriydi. Aynı zamanda Bebek'teki satın alınan bu kafenin sahibiydi.

Subaşı konuyla ilgili konuşurken "Ayşe'yle aramız gayet iyi." dedi ve "Hiçbir sorunumuz yok." diyerek de altını çizdi.

"YERİMİZ YOK DEDİLER"

Subaşı şöyle konuştu:

"Bebek Şenliği’nin olduğu bir gün Bebek Parkı’ndaydım. Melisa 6 aylıktı. Yanımda da yardımcım vardı. Melisa kucağımdaydı. Elimizde çantalar, puset filan... Oturacak bir kafe aradık. Happly Ever After’a yürüdük, bütün masalar boştu, iki masa doluydu sadece. İşletme müdürüne “Burada oturabilir miyiz?” diye sordum. Ama o iki dolu masada, herkesin zannettiği kişi yoktu. Yani onun bu olayla bir alakası yok. Fakat bana “Hayır, oturamazsınız! Yerimiz yok!” dediler. Ben de oradan çıktım.

"AYŞE KUCUROĞLU DA YOKTU ORADA"

Bir şey demedim. Ne diyeceğim? “Beni niye almıyorsunuz” mu? Ayşe Kucuroğlu da yoktu orada ama bir şekilde almadılar beni. Doğru yani kafeye alınmadığım. Ama yemin ediyorum, hatta kızım üzerine yemin ederim, “Göreceksiniz, ben burayı satın alacağım!” gibi bir düşünce aklımın köşesinden bile geçmedi. Ama hayat ilginç işte, o kafe sonunda benim oldu! Bu arada Ayşe’yle de gayet iyiyiz şu anda, hiçbir sorunumuz yok. O zaman öyle olması gerekiyordu demek ki. Ben takılmam bu tür şeylere."