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Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Meclis Tören Salonu'nda Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a 'seymenlik beratı' verildi.

18.07.2017 - 00:39
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ile Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyeti  kabul etti.

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

KAHRAMAN'A SEYMENLİK BERATI

Eski Sağlık Bakanı Şıvgın, Meclis Tören Salonu'ndaki kabulde, Ankaralılar olarak 15 Temmuz'da gösterdiği kararlı duruş dolayısıyla Kahraman'a "seymenlik beratı" verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Ankara'nın bilinmeyen yönleri hakkında bilgi veren Şıvgın'ın açıklaması sonrasında, Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Palacı tarafından Kahraman'a seymen kıyafeti giydirildi ve ardından seymen andı okutturuldu.

TBMM Başkanı Kahraman, Ankara'nın tarihi bir şehir, seymenliğin de önemli bir müessese olduğunu söyledi.

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Tarihi değerlere dönen  kurumların, müesseselerin dimdik ayakta durduğunu, bunu sağlayanları tebrik etmek gerektiğini dile getiren Kahraman, buna Ankara Seymenler Derneğinin örnek verilebileceğini vurguladı.

"TÜRKİYE'MİZ HEP SEYMEN OLACAK, EFE OLACAK"

Kahraman, Türkiye'nin büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağı hain işgal girişiminin birinci yılını geride bıraktıklarını söyledi. Bu hain kalkışmanın amacının sadece bir hükümeti devirmek olmadığını vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Eğer bu hain kalkışma girişimi, işgal girişimi başarılı olsaydı Suriye, Irak ve benzeri devletler gibi bir hale düşmüş olacaktık. Cenabıhakk bizi korudu ve büyük bir vakayı atlattık. Bu sadece bir darbe önlenmesi değil işgal önlenmesiydi. Bütün gönül coğrafyamıza yepyeni bir şekil vereceklerdi, bu önlendi. Gönül coğrafyamız hemen geldi. Öbürleri bir ay geçtikten sonra gelmeye başladılar. Büyük bir projeydi ama Cenabıhakk bunu engelledi.

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Bunun önlenmesinde Cumhurbaşkanımızın büyük bir rolü vardı. Ben de o akşam TBMM'yi açtım. Kendi kararımla, seymenliğimle Meclisi açtım. O gece parti ayrımı yoktu, varlık yokluk mücadelesi vardı. Partiler birer parmaktır ama hepsi bir bileğe bağlıdır. Dilerim ki o ruh devam eder. Güzel bir Türkiye'de hep birlikte olacağız. Türkiye'miz hep seymen olacak, efe olacak. Köküne bağlı olacak. Böyle günlerde sivil toplum kuruluşlarının büyük rolü var."

Kahraman, Refah-Yol Hükümeti döneminde de bazı karanlık odakların yükselişe geçen Türkiye'nin ayağa kalkmasını engellemek için 28 Şubat oyununu oynadıklarını söyledi.

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Türkiye'nin aydınlık geleceğe hızla gittiği o dönemde ortaya "aczmendilerin" çıktığını, akşam saatlerinde "Sürekli aydınlık için bir dakikalık karanlık" söylemlerinin ortaya atıldığını anlatan Kahraman, "Gayet uyum içinde görevini yürüten hükümeti, güzelim hükümeti sona erdirdiler. Aynı şeyi şimdi yapamadılar. Toplumda tam bir uyanış var. Vatan sevgisi, bayrak sevgisini içimizde taşıdığımızı 15 Temmuz'da meydanlar gösterdi." diye konuştu.

"MESELE, İLAHİ KELİMETULLAH"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tarihe sahip çıkılmasının şart olduğunu, Osmanlı İmparatorluğunun "ilahi kelimetullahı" ilan için dünyaya yayıldığını söyledi.

Meselenin "ilahi kelimetullahı" ilan etmek olduğunun altını çizen Kahraman, aslolanın kaba milliyetçilik değil kültür milliyetçiliği olduğunu dile getirdi.

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Kişilerin davranışlarıyla örnek olması gerektiğini anlatan Kahraman, "Biz bu elbiseyi giydik ama önemli olan hak etmek. Hak edeceksin hak. Şeklen giydin; olmaz. Toplumun buna ihtiyacı var. Eğer böyle olursa 15 Temmuzlar bir daha karşımıza çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın konuşması sonrasında seymen ekibi kısa bir gösteri sundu. Gösterinin ardından Kahraman, heyete öğle yemeği ikram etti.

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

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