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Seyrüsefer cihazı nedir

Havaalanlarında, hava araçlarının varacağı son nokta ile arasındaki mesafe ve diğer bilgileri sabit bir şekilde veren cihazlardır.

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Havaalanlarında uçuş trafiğinin en önemli cihazları seyrüsefer cihazlarıdır. Seyrüsefer cihazları esasen, havalimanına iniş yapacak olan uçağın nerede olduğunu, ne kadar zamanda varış yapacağını anlık takipleyen sisteme verilen isimdir.

Seyrüsefer cihazı nedir

GPS İLE BENZER

Seyrüsefer cihazları GPS ile benzer özellikler göstermekte olup, GPS prensibiyle çalışsa da ondan farklı bir cihazdır. Hem alıcı hem de verici özelliğe sahip olan seyrüsefer cihazlar, uçuş esnasında uçaktan gelen sinyalleri algılar ve uçağın gidiş-dönüş mesafesini anlık olarak tespit eder.

Seyrüsefer cihazı nedir

Pilotlara kalan mesafeyi gösteren seyrüsefer sistemler sayesinde devasa uçaklar yolunu kaybetmeden gideceği yeri rahatlıkla bulur ve destinasyonlara varış sağlar.

SEYRÜSEFER ARAÇLARI

Seyrüsefer cihazları birden fazla parçadan oluşmaktadır. Örneğin uçaklarda sinyal vericileri bulunurken, aynı vericiler, sistemin bir diğer parçası olan havalimanındaki radyo kuleleri ve antenlere çarparak sinyali alır. Bunun gibi pek çok parçadan oluşan seyrüsefer araçları uçakların en önemli yardımcılarıdır.

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