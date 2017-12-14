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Şeytan Kalesi'nden nefes kesen görüntüler

Ardahan'da bulunan Şeytan Kalesi'nin drone ile çekilen görüntüleri nefes kesti.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 07:40..
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Asırlardır ayakta kalmayı başaran Şeytan Kalesi, Ardahan'ın Çıldır İlçesi sınırları içinde bulunuyor.

Şeytan Kalesi'nden nefes kesen görüntüler

HELENİSTİK DÖNEMDEN BERİ AYAKTA

Ne zaman kim tarafından yapıldığı tam olarak kestirilemese de Helenistik dönemden Osmanlı dönemine kadar aktif olarak kullanıldığı biliniyor. Kale himayesinde sarnıçlar, şapel, hapishane gibi alanlar da mevcut. Ancak kaleyi eşsizleştiren, şüphesiz çevresindeki derin uçurumlardır.

Çıldır'daki Şeytan Kalesi- VİDEO

GAME OF THRONES'UN DUVARI DEĞİL

Türk seyyah Kerimcan Akduman'ın drone ile kaydettiği Şeytan Kalesi görüntüleriyse bu eşsizliği ispatlar nitelikte. Karlı dağları, derin uçurumlarıyla ünlü Game of Thrones görüntülerini anımsatsa da, burası Türkiye'de!

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