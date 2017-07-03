'Şeytan Sofrası' sıcaktan kaçış noktası oldu

Ayvalık denince akla gelen ilk yerlerden biri olan ve 17 bin 950 hektarlık alanı ile 'Türkiye'nin en büyük tabiat parkı' kabul edilen Şeytan Sofrası, sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu.

AYVALIK'TA 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLIK

Seyrine doyulmaz güzelliğinin yanı sıra esintisi nedeniyle son günlerde sık tercih edilen Şeytan Sofrası, 40 dereceyi aşan sıcaklarda Ayvalık'ın merkezinden kaçanları ağırladı. Sıcaktan bunalanlar çam ağaçlarının altında rüzgarın keyfini çıkarırken, 'Şeytan Sofrası'nı en kalabalık günlerde yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Şeytan Sofrası'na özel araçlar haricinde, Ayvalık garajdan kalkan minibüslerle ulaşım sağlanıyor.

Özellikle gün batımını izlemek için 'Şeytan Sofrası'na geldiklerini anlatan Mikail Ak, 130 metre yükseklikten Ayvalık, hem de irili ufaklı adaları seyrettiklerini belirtti. Ak, "Bu sıcak havada esintisiyle biraz soluk almak için buraya geldik." dedi.

BUZ GİBİ SUDA SERİNLEDİLER

Ayvalık'taki bazı tatilciler de soluğu Sarımsaklı'da aldı. Serin sulara girerek serinleyenler, Sarımsaklı Plajı'nda tarihi bir kalabalık oluşturdu. Aşırı sıcak nedeniyle su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının imdadına Ayvalık Belediyesi yetişti.

Ekipler sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için su dolu kapları belli noktalara yerleştirdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle tansiyon ve astım hastalarının sık sık Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitmek zorunda kaldıkları bildirilirken, Afrika sıcaklarının bugünden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

























