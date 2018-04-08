Seyyar bisiklet tamircisi çocuklar için köy köy geziyor

İlçede 30 yıldır bisiklet tamirciliği yapan İlhan, işlerinin durgunluğu üzerine köyler ve beldelerde yaşayan vatandaşlara hizmet götürme fikriyle yola çıktığını söyledi.

Kendi çabasıyla hazırladığı seyyar bisiklet atölyesini zamanla daha donamlı hale getirdiğini belirten İlhan, köylülerin ayağına gelen tamir hizmetinden çok memnun olduğunu ifade etti.

"DÜKKANDA BOŞ DURMUYORUM, ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYORUM"

Gittiği köylerde megafonla "Bisiklet tamircisi geldi" diye anons yaptığında hemen çevresinin çocuklarla dolduğunu anlatan İlhan, şöyle konuştu:



"Bir bisiklet tamirhanesinde olması gereken bütün malzemeler, seyyar atölyemde mevcut. İş yerimde sinek avlayacağıma böyle bir şey düşünerek hizmeti insanların ayağına götürmek istedim. Eskiden araçların üzerlerinde bagajlar vardı, insanlar bozuk bisikletlerini buraya atarak getirirlerdi. Şimdi aracı olmayan ve minibüsle şehre gelen vatandaşların bisikletlerini almıyorlar. Hatta aracı olanlar 'arabam çizilir' diye bisikletini getirmiyor. Ben de 'dükkanımda boş duracağıma köy yerinde iş çıkar' diye düşündüm. Allah bereket versin, güzel de iş çıkıyor. Çocukları sevindiriyorum."

ÇOCUKLAR YOLLARINI GÖZLÜYOR

İlhan, yılın sekiz ayında, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Isparta, Denizli ve Uşak'ın köylerinde bisiklet tamir ettiğini ifade etti.



Seyyar atölyesiyle köylere çıktığında Sandıklı'daki dükkanına en az 15 gün hiç uğramadığını aktaran İlhan, şöyle devam etti:



"Seyyar atölyemde kompresörden tutun, spiral, matkap, tamir takımlarına kadar her şey var. Bisiklet yedek parçalarının tamamını bulunduruyorum. Bana paramparça bisikleti getirsinler, dört dakika içinde toplar tekrar geri veririm. Mesleğimin erbabıyım. Sürekli minibüsümde yatıp kalkıyorum. Gitmediğim köy ve kasaba yok. Köylerde çocuklar benim yolumu gözlüyor. 'Ben tamir edeceğim' diye artık şehre hiç bisiklet götürmüyorlar. Talep çok güzel."

300 KADAR KÖYÜ GEZDİ

Bugüne kadar 300'e yakın köye gittiğini, insanlarla arasında çok güzel bir bağ oluştuğunu vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:



"Oldukça geniş bir müşteri portföyüm oluştu. Seyyar tamir atölyesi fikri bana ait. Aracımı da kendim yaptım. Zaten birine de yaptıramayız bunu. Zaman içerisinde de geliştirdim. Öncelikle kaba bir römork halindeydi. Sonra güneşi ve yağmuru önlemek için kapakları düşündüm. Daha sonra rafları yaptım. 'Ürünlerimizi nasıl güzel sergileriz' diye farklı şekilde dizayn ettim. Takımlarımı da ayak ucumuzda çalışırken kolaylık olsun diye yanımıza koyduk. Böylece her şeyi pratiğe döktüm. Gittiğim köylerde işin yoğunluğuna göre bazen iki gün boyunca hiç ayrılamıyorum. Gündüzleri çalıştığım seyyar atölyemi geceleri de karavan olarak kullanarak yaşamıma devam ediyorum."