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Seyyar sandık için 2 bin 400 başvuru

24 Haziran seçimlerinde hasta ya da engelli olan seçmenler için getirilen seyyar sandık hizmeti için 2400 kişi başvuruda bulundu.

AA | 14.05.2018 - 11:09..
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Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek.

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Bu seçimlerde ilk kez engelli ve yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, engelli beyan formu ile bir yakını aracılığıyla yapacakları başvuru süresi 12 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de sona erdi. Bu sürede, seyyar sandıkta oy kullanmak için yaklaşık 2 bin 400 seçmenin başvuru yaptığı öğrenildi.

AİLE HEKİMLERİ BELİRLİYOR

YSK'nin belirlediği ilkelere göre, aile hekimlerince verilen raporlarda, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin kalıcı olup olmadığının ve süresinin belirtilmesi gerekiyor. Bu şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen seçmenler, sandıkların getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek.

Seyyar sandık için 2 bin 400 başvuru

Seçmenin bu şekilde oy kullanabilmesini sağlamak için seyyar sandık kurulları oluşturulacak. İlçe seçim kurulu başkanı, ulaşım, seyyar sandık sayısı, sabit sandık kurulan binaların konumu ve sandık sayılarını dikkate alarak, seyyar sandık kurulu ile sabit bir sandık kurulunu ilişkilendirecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, yerleşim yeri adresleri esas alınarak kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan seyyar sandık kurulu başkanlarını belirleyecek.
İlçe seçim kurulu başkanı, o ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden son seçimlerde en çok oy almış 5 siyasi parti tarafından kendilerine bildirilen birer asıl ve birer yedek üye isimleri arasından seyyar sandık kurulu üyelerini tamamlayacak.

SEÇMENİN RAHAT OY KULLANABİLMESİ SAĞLANACAK

Seyyar sandık kurulları tarafından oyun gizliliğini sağlamak amacıyla getirilen seyyar oy kabinleri, seçmenin rahat oy kullanmasını sağlayacak. Kurul görevlileri, seyyar sandıktan çıkan zarfları sayarak önceden ilişkilendiren sabit sandık kuruluna teslim edecek.

Seyyar sandık kabini, yatağa bağımlı seçmenin evinde gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştirilecek.

Seyyar sandık için 2 bin 400 başvuru

Seyyar sandık kurulu, ilçe seçim kurulundan gerekli dokümanları aldıktan ve yemin ettikten sonra seçmenlerin adreslerine göre bir güzergah belirleyecek. Seçmen listesinde kayıtlı olan tüm seçmenlerin adreslerine gidilecek.
Seçmenin adresinde bulunmaması ya da makul sürede kapının açılmaması durumunda, seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek. Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa, bir yakının yardımıyla oy kullanabilecek.

Oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 olarak belirlendi. Oy verme bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık listesinde yer almasına rağmen adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak.

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