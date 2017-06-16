taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.737
USD
3,5166
EURO
3,9225
ALTIN
141,65
PETR
46,8800

Seyyar satıcı kadın ile zabıta arasında yaşanan arbede

Üsküdar'da seyyar satıcı kadın ile Üsküdar Zabıtası arasında yaşanan arbede çevreden cep telefonu kamerasına yansıdı.

16.06.2017 - 06:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Seyyar satıcı kadın ile zabıta arasında yaşanan arbede

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birlik Sokak üzerinden dün akşam saatlerinde medyadan geldi. İddiaya göre, kamynetin kasasında sokak üzerinde seyyar sebze satışı yapan Reyhan K.'ya Üsküdar Zabıta ekipleri, müdahale etti.

KAMYONETİN KASASINDA BAYILDI

Tezgah olarak kullandığı kamyonetteki zebze ve tartı aletlerini vermek istemeyen Reyha K. ile zabıta ekipleri arasından arbede yaşandı. Zabıta ekipleri, kamyonetteki malzemeleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Reyhan K. ise kamyonetin kasasında bayıldı.

Seyyar satıcı kadınla zabıta arasında yaşananlar kamerada İZLE

Olay yaşanırken çevreden geçen bir kişi o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerin sosyal medya yayınlanıp çok kişi tarafından paylaşılmasının ardından Üsküdar Belediyesi olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2 ZABITA MEMURU AÇIĞA ALINDI

Üsküdarlı esnaf tarafından 'izinsiz satış' yapıldığı ihbarının gelmesi üzerine zabıta ekiplerinin harekete geçtiğinin belirtildiği açıklamada, "Yasalar çerçevesinde izinsiz satışa müdahale eden ekiplerimize, Şakir Ö. ve yanındaki Reyhan K. tarafından fiziki müdahalede bulunulmuş ve yaşanan arbedede, bir zabıta memurumuz bıçakla elinden yaralanmıştır. Bu şahıslardan Reyhan K.'nin soruşturması, Şakir Ö.'nün daha önce de görevli zabıta memurlarına bıçakla saldırı gerçekleştirmesi nedeniyle almış olduğu ve ertelenen 9 ay 10 günlük hapis cezası bulunmaktadır. Şahısların benzer bir suçu alışkanlık haline getirdikleri, adam yaralamadan daha önce ceza almış olmaları ve zabıta memurumuzu yaralayan bıçağın polis tutanağına göre bu sahışlara ait olduğu halde; Üsküdar Belediyesi olarak, soruşturma sonuçlanana kadar kagaya karışan 2 zabıta memurunun açığa alındığını kamuoyuna duyurmak isteriz. Zabıta memurlarımıza saldıran şahıslar hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayet yapılmıştır." denildi.





İlginizi Çekebilir
8 aylık hamile eşini öldürdü
Bilecik'te uzaklaştırma cezası bulunan eşi tarafından bıçaklanan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.
Antalya'da kredi kartı dolandırıcıları yakalandı
Antalya Kemer'de başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kopyalayıp, ayrı otellerde tatil yapan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.
Tekirdağ'da hayvan hırsızlığına 3 tutuklama
Tekirdağ'da, hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklandı.
15 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlısı kadını öldürdü
İzmir'de yaşayan Mehmet Sabırlı, 15 yıldır imam nikahıyla birlikte olduğu Dilek Mamalı’yı kıskançlık yüzünden kalbinden bıçakladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

391
Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

112
Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

313
NYT Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Gandhi'ye benzetti

NYT Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Gandhi'ye benzetti

91
Baykar'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 yeni İHA

Baykar'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığına 6 yeni İHA

39
AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi

AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi

32
BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM