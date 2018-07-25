Seyyar satıcı kılığındaki hırsızlar yakalandı

Erzurum'un Otlu ilçesinde M.Ş isimli şahıs evinden 8.000 TL çalan kadın hırsızlar Otlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün takibi sonucu deşifre edildiler.

SEYYAR SATICI KILIĞINDA KEŞİF YAPIYORLAR

Hırsızlar seyyar satıcı görünümünde, hırsızlık yapacakları bina ve evlerin keşfini yaptıktan sonra tesettürlü ve iyi giyimli şekilde genellikle binaların son katlarına çıkarak kısa sürede kapıyı zor kullanmadan özel yöntemlerle açan hırsız bayanlar, daire içerisinde dağınıklık yapmadan kısa sürede yatak odası yada para bulunabilecek yerleri kontrol ederek ele geçirdikleri para yada ziynet eşyalarını alarak kayıplara karışıyorlar.

AYLAR SONRA FARK EDİLİYOR

Kimsenin anlayamayacağı yöntemlerle hırsızlık yapan kadınlar, eşya çaldıkları bölgeleri dağıtmadıklarından dolayı da ev ahalisi çoğu zaman hırsızlık olayını aylar sonra fark ediyor.

16 DAKİKADA EVİ SOYDULAR

Meydana gelen son hırsızlık olayında ise hırsız bayanlar, M.Ş. isimli şahsın 5. kattaki kamera sistemi de olan dairesinin bulunduğu binaya 16 dakikalık kısa sürede girerek yatak odasından 8.000 TL parasını alıp kayıplara karışsalar da, yapılan başarılı çalışmalar sonucu yakalanarak adalete teslim edildiler.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışmada olaya karıştığı değerlendirilen 18 yaşındaki G.G, 23 yaşındaki N.Ç, 22 yaşındaki D.G. isimli 3 bayan Erzurum il merkezinde yakalanarak Oltu’ya getirildi. Plaka tanıma sistemi (PTS), şehir kameraları ve bina kameraları ile görgü tanıklarının beyanı ile kanıtlanan olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen bayanlardan G.G. ve N.Ç tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, D.G. isimli bayan ise 2 aylık çocuğu olduğundan dolayı mahkemece adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN 155 UYARISI

Emniyet yetkilileri, bu tür şahısların meslek haline getirmiş oldukları bu ve benzeri olayların önüne geçebilmek için bina sakinlerinin son derece duyarlı olmaları ve şüphelendikleri şahıslarla ilgili 155 polis imdat hattına bilgi vermeleri konusunun çok önemli olduğu bildirildi.