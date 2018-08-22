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Seyyar satıcılar kadını darbetti

Adana'da seyyar satıcılık yapan Suriyeliler, kendilerinden alışveriş yapmayan kadınla tartışıp burnunu kırdı.

İHA | 22.08.2018 - 21:49..
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Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, B.K. alışveriş yapmak için akrabasıyla çarşıya çıktı. İnönü Caddesi'nde kaldırıma kurulan seyyar tezgahları gezen B.K. kıyafetleri inceleyip fiyatını sordu. Ancak daha sonra kıyafeti almadan tezgah önünden ayrılmak istedi.

"BİZİ NEDEN OYALIYORSUN"

Bunun üzerine Suriyeli iki kişi tepki gösterip "Madem almayacaktın sabahtan beri bizi neden oyalıyorsun" diye bağırdı. Bunun üzerine kadın da tepki gösterince iki şahıs kadına saldırıp darbetti.

Seyyar satıcılar kadını darbetti


İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine Suriyeli şahıslar kaçtı. Burnu kırılan kadın ise vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

B.K.'nin şikayetçi olduğu Suriyelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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