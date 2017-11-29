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Seyyar satıcıyı kuru üzümü eksik tarttığı için öldürdü

Niğde'nin Bor ilçesinde aldığı kuru üzümü eksik tartan seyyar satıcı Esat Kıran’ı boğazından bıçaklayarak öldüren İbrahim B. tutuklandı.

DHA | 29.11.2017 - 14:46..
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İlçe merkezindeki semt pazarında kuru üzüm alan İbrahim B., seyyar satıcı Esat Kıran'la aldığı ürünü eksik tarttığını iddia ederek tartıştı.

Diğer esnafın araya girmesiyle ayrılan taraflardan İbrahim B.  babasını eve bıraktıktan sonra pazara tekrar döndü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İbrahim B., tekrar sözlü tartışmaya girdiği Esat Kıran'ı boğazından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kıran, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Seyyar satıcıyı kuru üzümü eksik tarttığı için öldürdü

Polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı İbrahim B. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyyar satıcıyı kuru üzümü eksik tarttığı için öldürdü


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