Sezai Temelli'den CHP'ye; bir ittifak daha yapalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bir program için gittiği Van'da yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi. Temelli, CHP'ye bir kez daha ittifak yapmak için çağrıda bulundu.

"24 HAZİRAN'I DEVAM ETTİRELİM"

Yerel seçimlere değinen Temelli, "Adaylarımızı hep birlikte tüm yerel dinamiklerle belirleyelim" dedi.

24 Haziran'da yaptıkları ittifak ile kendilerini meclise sokan CHP'ye seslenen Temelli, "Topyekun muhalefet olarak eksikliklerimizden, stratejilerimizdeki hatalardan dolayı eğer 2. tura bırakamamışsak şimdi gelin bu yerel seçimlerde 2. tur anlayışıyla harekete geçelim ve yerel seçimlerden sonra da ülkenin demokratikleşmesi konusunda güçlü adımlar atalım" diye konuştu.



