Sezen Aksu Fırat çiftinin kız isteme merasiminde yer aldı

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Japonya sele teslim: 60 ölü, 92 kayıp

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 60'ı geçti. Bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emri veya önerisi de geçerliliğini koruyor.