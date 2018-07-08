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Sezen Aksu Fırat çiftinin kız isteme merasiminde yer aldı

Ağustos'un ikinci haftası Mert Fırat'la evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın nikah şahitliğini babası Önder Fırat'ın eski sevgilisi Sezen Aksu yapacak.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 11:24..
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Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat’ın ailesinin İstanbul’daki evinde sözlendiği ortaya çıkmıştı.

Sezen Aksu Fırat çiftinin kız isteme merasiminde yer aldı

KIZ İSTEMEYE SEZEN AKSU DA GİTTİ

Kız isteme merasiminden sonra ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Çiftin aile arasında düzenlenen kız isteme merasimine Sezen Aksu da katıldı.

Sezen Aksu Fırat çiftinin kız isteme merasiminde yer aldı

Aşıkların Mert Fırat’ın başrolünü oynadığı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

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