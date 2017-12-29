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Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe küslüğü son buldu

25 yıldır küs olan Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu, sonunda barıştı.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 08:21..
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Yaklaşık 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı. Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.

YILDIZ TİLBE KAPISINA GİTTİ

Yıllar sonra beklenen hamle Yıldız Tilbe’den geldi. Akşam Life'da ye alan habere göre; şarkıcı Tilbe, geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Tilbe, bu hamlesiyle Minik Serçe'nin gönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi.

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe küslüğü son buldu

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