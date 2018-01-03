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Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

25 yıldır görüşmeyen Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe buluşmasından kareler...

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 07:54..
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Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışmasının ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"GEÇ OLDU GÜÇ OLMADI"

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Yıldız Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü.

"BELKİ ŞEHRE YILDIZ GELİR"

Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

"ÇİKOLATA DEĞİL DEĞERLİ BİR ŞEY ALDIM"

İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

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