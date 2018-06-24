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Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için ilk oy kullanan ünlü Sanatçı Sezen Aksu oldu.

İHA | 24.06.2018 - 09:16..
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Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Ünlü Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere sabah saatlerinde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu’na geldi. 1266 nolu sandıkta oyunu kullanan ünlü şarkıcının sinirli halleri dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ ALINMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Aksu, basın mensuplarının kendisini oy kullanırken görüntülenmesine tepki göstererek, görevlilerden çekim yapılmamasını istedi. Bunun üzerinde Sezen Aksu’nun yanındaki bir kişi basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

"BURANIN MÜDÜRÜYÜM"

Şahıs “Buranın müdürüyüm Sezen hanımı çekmeye iznin var mı?” dedi ve basın mensuplarının üzerine yürüyerek çekim yapmasını engellemek istedi.

"BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"

Oyunu kullanarak Sezen Aksu, basın mensuplarının ısrarlı sorularına, "Oyumu kullandım. Bir şey söylemiyorum" dedikten sonra okuldan ayrıldı. Oy kullanırken basın mensuplarına tepki gösteren ünlü sanatçı okuldan çıkarken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının hangi kurumdan olduğunu da sormayı ihmal etmedi.

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