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Sezen Aksu sert bir açıklama yayınladı

Şarkıcı Sezen Aksu: "Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır..."

16.05.2017 - 12:19
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Sezen Aksu sert bir açıklama yayınladı

Sezen Aksu, sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklama yayınlayarak hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"FİKRİM DE ZİKRİM DE BUDUR"

Sezen Aksu’nun, Atatürk’e hakareti, düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiği yolundaki sosyal medya paylaşımlarına cevabı şöyle oldu: “Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklığın popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algı operasyonlarından biridir..” SN Müzik

Sezen Aksu sert bir açıklama yayınladı

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