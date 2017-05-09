taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.312
USD
3,5993
EURO
3,9300
ALTIN
141,84
PETR
49,4900

Sezen Aksu'dan açlık grevindeki akamisyenlere destek

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ihraç edilen akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 60 gündür açlık grevi yapıyor.

09.05.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. Gündem
Sezen Aksu'dan açlık grevindeki akamisyenlere destek

Sezen Aksu'dan açlık grevindeki akamisyenlere destek

Müzisyen Sezen Aksu, açlık grevindeki akademisyenlere için resmi sitesinden yazılı bir açıklama yaparak yetkililere seslendi:

"HAYATLARINDAN VAZGEÇİYORLAR"

"Bu ülkenin büyük zorluklarla yetişmiş iki genç öğretmeni Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 60 gündür açlık grevindeler. Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikri ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Kendimize ve birbirimize vereceğimiz en temel hak, yaşamak ve yaşatmak.

"RİCA EDİYORUM: SESLERİNE KULAK VERİNİZ"

Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz? Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

56
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

46
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

82
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

240
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

113
Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

27
Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM