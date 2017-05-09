Sezen Aksu'dan açlık grevindeki akamisyenlere destek

Müzisyen Sezen Aksu, açlık grevindeki akademisyenlere için resmi sitesinden yazılı bir açıklama yaparak yetkililere seslendi:

"HAYATLARINDAN VAZGEÇİYORLAR"

"Bu ülkenin büyük zorluklarla yetişmiş iki genç öğretmeni Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 60 gündür açlık grevindeler. Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikri ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Kendimize ve birbirimize vereceğimiz en temel hak, yaşamak ve yaşatmak.

"RİCA EDİYORUM: SESLERİNE KULAK VERİNİZ"

Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz? Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz."